مصادر مطلعة على موقف عين التينة للجديد: بري ينفي كل كلام عن اتفاق جاهز مع هوكشتاين ويرى ان نتنياهو لن يقدم على أي جنون عسكري أو أي اتفاق كلامي قبل زيارته الى واشنطن