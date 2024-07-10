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محليات

"تحرّش بقاصر" .. بقبضة قوى الامن!

2024-07-10 | 08:45
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&quot;تحرّش بقاصر&quot; .. بقبضة قوى الامن!
"تحرّش بقاصر" .. بقبضة قوى الامن!

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن توقيف مواطن أقدم على التحرش بقاصر في إحدى البلدات الجنوبيّة.

في التفاصيل، أكّدت المديرية أنّه "بتاريخ 01-07-2024، ورد إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى مقَدّمة من أحد المواطنين ضدّ شخصٍ يعمل في محلٍّ للحلويّات، في إحدى البلدات الجنوبيّة، بجرم التّحرّش بابنته القاصر (عمرها 13 عامًا)".

وقال: "على الفور، انتقلت دوريّة من المفرزة إلى المحل، حيث يعمل المدَّعى عليه، وأحضرته إلى مركز المفرزة، وتبيّن أنّه من مواليد عام 1979، لبناني"، مضيفة "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة التّحرّش بالقاصر، وأنه قام بعرض فيديو إباحي عليها وتوجيه أحاديث إباحيّة لها".

هذا، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
"تحرّش بقاصر" .. بقبضة قوى الامن!

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