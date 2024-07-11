النائب فريد البستاني والوزير هكتور حجار يتفقدان مستوصف وادي بنحليه

قام النائب البروفسور فريد البستاني برفقة وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار ومدير عام مؤسسة الاسكان المهندس روني لحود بزيارة تفقدية لمستوصف وادي بنحليه بحضور عدد كبير من المخاتير ورؤساء بلديات بلدات من الجوار، وقد اطلع البستاني من المسؤولين على الوضع الراهن للمستوصف وحاجاته. وتمنى حسن الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة وسط الظروف الصعبة التي تنعكس على الحياة اليومية وتثقل كاهل الجميع.