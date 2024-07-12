نائب يوجه نداء "ملحاً" لكهرباء لبنان.. ماذا جاء فيه؟

وجّه رئيس المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس النداء التالي: "ارفعوا الذلّ والمهانة عن المواطنين الذين يقصدون مركز ضمان جونية لتسيير معاملاتهم في هذا الحرّ القاسي وشبه انقطاع للأوكسيجين، وعن الموظفين الذين يعانون أيضاً محاولين الخدمة".

