نائب يوجه نداء "ملحاً" لكهرباء لبنان.. ماذا جاء فيه؟
وجّه رئيس المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس النداء التالي: "ارفعوا الذلّ والمهانة عن المواطنين الذين يقصدون مركز ضمان جونية لتسيير معاملاتهم في هذا الحرّ القاسي وشبه انقطاع للأوكسيجين، وعن الموظفين الذين يعانون أيضاً محاولين الخدمة".
وأضاف:"لا وجود لمولّد خاص في هذا المركز الإقليميّ، وليس من مولّدات في المحيط يمكنها تأمين حاجته. الناس تختنق والسرفيرات تتوقّف والمعاملات تتكدّس!"
وختم قائلاً:"نداء ملحّ لكهرباء لبنان: زوّدوا هذا المركز بساعات تغذيّة في توقيت العمل الصباحي، قبل أن يتحوّل إلى غرفة طوارئ لإسعاف من يفقدون وعيهم بسبب الحرارة العالية التي فاقت كلّ المعدلات".