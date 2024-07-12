فيديو - من بيصور.. العريضي يشكر اللواء إبراهيم لمساعيه في تتويج المصالحة

شهدت بلدة بيصور - عاليه اليوم تتويج المصالحة بين عائلتي ملاعب والعريضي وذلك بعد خلاف دام منذ العام 2017 والذي بدأ بسقوط ضحية مكرم ملاعب نتيجة نزاع. ونظراً لأن مكرم كان مفتشاً في الأمن العام اللبناني، تدخل المدير العام للأمن العام اللبناني آنذاك، اللواء عباس إبراهيم، وزار بيصور مرات عدة لحل النزاع واحتوائه، وتابع القضية مع القضاء المختص وفاعليات المنطقة وفي مقدمتها الوزير السابق غازي العريضي.