الوزير المرتضى يشيد بقائد الجيش.. وهذا ما نتتظره في مجلس الوزراء!

محمد المرتضى لـ هنا بيروت: يفترض أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الدفاع وأن تُجرى المباراة ولينجح من ينجح في المؤسسة العسكرية كما إننا نتفهم عدم حضور الأخير للجلسة