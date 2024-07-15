وزير الزراعة التقى السفير الإيطالي الجديد.. وهذا ما تم بحثه

وتمنى الحاج حسن "ضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة"، شاكرا لـ"الحكومة الإيطالية تعاونها الزراعي مع لبنان في المرحلة السابقة".

وتم عرض المشاريع في المناطق اللبنانية واستراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030، خصوصا البقاع والشمال.

كما عرض الحاج حسن أمام السفير الإيطالي الأضرار الزراعية التي يتعرض لها لبنان من خلال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

وتم الحديث عن "الإنتاج اللبناني في مجال زيت الزيتون والعنب والمشمش والعسلـ التي تعتبر من المنتجات اللبنانية التي يتم تسويقها في أوروبا وتنافس منتجات الدول الأخرى".

وأكد الحاج حسن "الحرص الدائم على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين"، شاكرا ل"السفير الإيطالي الجهود المبذولة، وبخاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".