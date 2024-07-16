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محليات

زياد أسود: لا رئيس دون قرار دولي والوضع الداخلي مخزي

2024-07-16 | 10:11
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زياد أسود: لا رئيس دون قرار دولي والوضع الداخلي مخزي
زياد أسود: لا رئيس دون قرار دولي والوضع الداخلي مخزي

قال النائب السابق زياد أسود عند سؤاله عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: "عم تكبرولوا حجمه وهو بيعرف حجم البهدلة يلي تبهدلها بزيارته الأخيرة لجزين، وفي نوع من الإمتعاض منه بكل زيارة، ما حدا بيقدر يتعاطي مع الناس إنه أنا ماشي وشو ما صار ما بغير موقفي، وجبران مبلش من الآخر مع أهالي جزين بس يلي بيعرف تاريخ جزين بيعرف إنها بتسامح وبتنبذ وبتقاصص بس ما بينضحك عليها"

وأضاف في مقابلة له عبر برنامج هنا بيروت: "أهالي جزين صار إلن رأي آخر بكتير من الأحزاب السياسية لأنها جزء من مجتمع عم يعاني ونفس الوعود عم تتكرر وما في شي"

وعن التيار والحزب، اعتبر أسود أن: "لا حزب الله خذل باسيل ولا هو واعد حاله، حكيوا بلا مراعاة للواقع السياسي يلي عم نعيشه، والحزب ما في يدعم التيار بالفساد لأن عنده غير اعتبارات وماسك أمور الدولة بغير وسيلة"

كما أشار أسود إلى أن: " حقوق المسيحيين تطبق بشكل عام وليس بشكل خاص وما يتكلم عنه باسيل في خطابه كان يجب أن يطبقه منذ 15 سنة" واصفاً المشهد الداخلي بالـ "مخزي"، وقال: "قاعدين عم نتصارع بين بعض متل الفارة والجبنة، ما في باب للخروج؟ ما في حس بالإنسانية؟"

وأضاف أسود: "التحالفات يجب أن تقدم حلولاً للشعب بس الشباب ضيعوا البوصلة وعلى رأسهم جبران باسيل، ومن يريد إصلاح أداءه السياسي يجب أن يغير خطابه السياسي أولاً وهذا ما لا يستطيع جبران فعله".

وعن باسيل مع بري، أكد الأسود: "نبيه بري بتلعب لعبة وحدة معه، ما فيك تلعب غيرها، بس تلعب بالطابة معه بطيرك، وباسيل عم يلعب بالطابة مع بري"

أما عن الملف الرئاسي، قال أسود: "لا يمكن لأحد الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس بشكل ديمقراطي دون أن يكون هناك قرار دولي"

 

 

زياد أسود: لا رئيس دون قرار دولي والوضع الداخلي مخزي

محليات

التيار الوطني الحر

جبران باسيل

نبيه بري

الملف الرئاسي

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