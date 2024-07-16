زياد أسود: لا رئيس دون قرار دولي والوضع الداخلي مخزي

وأضاف في مقابلة له عبر برنامج هنا بيروت: "أهالي جزين صار إلن رأي آخر بكتير من الأحزاب السياسية لأنها جزء من مجتمع عم يعاني ونفس الوعود عم تتكرر وما في شي"

وعن التيار والحزب، اعتبر أسود أن: "لا حزب الله خذل باسيل ولا هو واعد حاله، حكيوا بلا مراعاة للواقع السياسي يلي عم نعيشه، والحزب ما في يدعم التيار بالفساد لأن عنده غير اعتبارات وماسك أمور الدولة بغير وسيلة"

كما أشار أسود إلى أن: " حقوق المسيحيين تطبق بشكل عام وليس بشكل خاص وما يتكلم عنه باسيل في خطابه كان يجب أن يطبقه منذ 15 سنة" واصفاً المشهد الداخلي بالـ "مخزي"، وقال: "قاعدين عم نتصارع بين بعض متل الفارة والجبنة، ما في باب للخروج؟ ما في حس بالإنسانية؟"

وأضاف أسود: "التحالفات يجب أن تقدم حلولاً للشعب بس الشباب ضيعوا البوصلة وعلى رأسهم جبران باسيل، ومن يريد إصلاح أداءه السياسي يجب أن يغير خطابه السياسي أولاً وهذا ما لا يستطيع جبران فعله".

وعن باسيل مع بري، أكد الأسود: "نبيه بري بتلعب لعبة وحدة معه، ما فيك تلعب غيرها، بس تلعب بالطابة معه بطيرك، وباسيل عم يلعب بالطابة مع بري"

أما عن الملف الرئاسي، قال أسود: "لا يمكن لأحد الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس بشكل ديمقراطي دون أن يكون هناك قرار دولي"