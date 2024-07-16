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محليات

زياد اسود عن باسيل: "عم تكبرولوا حجمه"

2024-07-16 | 10:33
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زياد اسود عن باسيل: &quot;عم تكبرولوا حجمه&quot;
زياد اسود عن باسيل: "عم تكبرولوا حجمه"

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رداً على استهداف كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين ... حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة ‌بعشرات صواريخ الكاتيوشا
12:23

رداً على استهداف كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين ... حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة ‌بعشرات صواريخ الكاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مستعمرة كريات شمونة ‌‏(قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏ "

12:23

رداً على استهداف كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين ... حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة ‌بعشرات صواريخ الكاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مستعمرة كريات شمونة ‌‏(قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏ "

فياض دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المنشآت الكهربائية: للتقدم بشكوى ضد العدو أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن
11:39

فياض دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المنشآت الكهربائية: للتقدم بشكوى ضد العدو أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن

دان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وبشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها إستهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانًا حيويًا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه.


11:39

فياض دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المنشآت الكهربائية: للتقدم بشكوى ضد العدو أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن

دان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وبشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها إستهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانًا حيويًا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه.


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