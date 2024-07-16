زياد اسود عن باسيل: "عم تكبرولوا حجمه"

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا. "
دان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وبشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها إستهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانًا حيويًا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه.