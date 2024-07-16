فياض دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المنشآت الكهربائية: للتقدم بشكوى ضد العدو أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن

دان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وبشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها إستهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانًا حيويًا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه.





