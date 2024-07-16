فياض دان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المنشآت الكهربائية: للتقدم بشكوى ضد العدو أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن
دان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وبشدة الاعتداءات المتكررة على لبنان، آخرها إستهداف المنشآت الكهربائية في محطة كهرباء لبنان بمنطقة مرجعيون، والتي تعتبر شريانًا حيويًا يغذي مناطق واسعة في الجنوب بالمياه.
وإعتبر فياض ان مثل هذه الإعتداءات "هي انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية، وخاصةً معاهدة جنيف التي تُحظر إستهداف المنشآت المدنية الحيوية، وتعتبر أيضاً بمثابة جرائم حرب لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. إذ حرمت عدداً كبيراً من سكان الجنوب أقلّ متطلبات الحياة كالماء والكهرباء".
واضاف" لذلك نطالب الدولة اللبنانية والمعنيين السعي للتقدم بشكوى ضد العدو الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته وإدانة هذا الفعل الأرعن، ومساعدتنا على حماية المنشآت المدنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الإعتداءات للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، لإستمرار الحياة اليومية وتوفير الإحتياجات الأساسية لأهلنا في الجنوب الصامد."