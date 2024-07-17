البنتاغون: أوستن و غالانت ناقشا هجمات الحزب المستمرّة على إسرائيل

أشار السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (البنتاغون)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع الأميركي لويد أوستن تحدّث مع وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لمناقشة الهجمات المستمرّة على إسرائيل من قبل "حزب الله"، موضحًا أنّ "الوزيرَين ناقشا أيضًا فرص تعزيز التّعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي، ردًّا على مجموعة من التّهديدات الأمنيّة الإقليميّة".