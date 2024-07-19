حزب الله نعى شهيدين ليل أمس

نعى حزب الله شهيدين ليل أمس، إثر الغارات الاسرائيلية التي شنها العدو على بلدات متفرقة جنوب لبنان.

وجاء في نصوص البيانات:



الاول:



"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن مصطفى "مرتضى" مواليد عام ١٩٨٧ من بلدة عيترون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".





الثاني:



"بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي جعفر معتوق "حبيب معتوق" مواليد عام ١٩٧٨ من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".