لودريان زار الرياض.. هذا ما كشفته "الجمهورية"



كشفت مصادر ديبلوماسية قريبة من الخماسية العربية ـ الدولية لـ "الجمهورية" انّ "الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان زار الرياض الاسبوع الماضي حيث التقى المستشار لدى الديوان الملكي نزار العلولا المكلّف بملف لبنان، وعَرضا لحصيلة الاتصالات ومن بينها نتائج اللقاء الاخير بين لودريان والموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين".