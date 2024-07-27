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محليات

باسيل إختتم جولته الصيداوية بزيارة بلدية صيدا

2024-07-27 | 09:13
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باسيل إختتم جولته الصيداوية بزيارة بلدية صيدا
باسيل إختتم جولته الصيداوية بزيارة بلدية صيدا


إختتم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته الصيداوية بزيارة القصر البلدي في المدينة، حيث كان في إستقباله رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع ونائبه الدكتور عبدالله كنعان وأعضاء المجلس البلدي: الحاج حسن الشماس والسيدتان عرب كلش ووفاء شعيب ونزار الحلاق، والمهندسون: مصطفى حجازي، محمود شريتح، محمد البابا.

ورافق النائب باسيل النائب السابق أمل أبوزيد، رئيس اتحاد بلديات جزين المحامي خليل حرفوش، منسق "التيار" في منطقة جزين انطوان فرحات، ومتابع الملف الوطني في مكتب التيار لمنطقة صيدا والجنوب محمد مجذوب. 
وكان اللقاء مناسبة اطلع فيها النائب باسيل من الرئيس بديع على أوضاع بلدية صيدا ومعاناة المدينة والجوار من ملفات وقضايا مختلفة، ومنها المشاكل البيئية وموضوع الصرف الصحي وإنقطاع التيار الكهربائي، ما يتسبب بإنقطاع مياه الشفة وتوقف مضخات المياه في منطقة الفوار التي يتم تشغيلها بمولدات كهربائية. 
وتمنى الدكتور بديع من النائب باسيل المساعدة في تأمين خط كهرباء 24/24 لمحطات الضخ، ما يساهم في حل هذه الأزمة التي مضى عليها أكثر من 3 أسابيع.
وأكد النائب باسيل من جهته "العلاقة الطيبة التي تربط بين صيدا وجزين والجوار وأهمية تعزيزها باستمرار، والعلاقة ايضا بين إتحاد بلديات صيدا الزهراني مع إتحاد بلديات جزين"، واعدا ب "السعي لتأمين الكهرباء (خط الخدمات) لمحطات ضخ الصرف الصحي والمياه، والسعي أيضا في حل قضايا عالقة تعاني منها المدينة وأهلها والجوار".
 
باسيل إختتم جولته الصيداوية بزيارة بلدية صيدا

محليات

بلدية صيدا

جبران باسيل

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