الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

وائل أبو فاعور عن تباكي "اسرائيل" على أطفال الجولان: "قمة العهر والنفاق"

2024-07-28 | 04:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وائل أبو فاعور عن تباكي &quot;اسرائيل&quot; على أطفال الجولان: &quot;قمة العهر والنفاق&quot;
وائل أبو فاعور عن تباكي "اسرائيل" على أطفال الجولان: "قمة العهر والنفاق"

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتباكى على الأطفال الشهداء من أبناء الجولان السوري المحتل وهذه قمة العهر والنفاق".

وأضاف: "تحتل أرضهم منذ سنوات وتزجهم في سجن عنصريتها وتمنعهم من أبسط حقوقهم وتفصلهم عن أهلهم ووطنهم وتسجن وتقتل مَن يعاندها منهم واليوم تتباكى عليهم لأنها تريد أن تنشب الفتنة بينهم وبين أبناء أمتهم العربية والاسلامية ولأن مجرم الحرب نتنياهو يريد أن يستغل فاجعة الجولان للانقلاب على كل تفاوض والمضي في حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني بعد احتفالية الكونغرس المشينة".

وتابع أبو فاعور: "الأطفال الشهداء هم أطفال عرب مظلومون كالذين قتلتهم دولة الاحتلال في خان يونس وفي المواصي وفي رفح وفي المستشفى المعمداني وفي غيرها من المجازر، واليوم يريد قادة دولة الاحتلال ادعاء الشغف الانساني الكاذب والحرص على ابناء الجولان. القاتل واحد في كل المواقع وهو اسرائيل. الرحمة للشهداء الذين نتحسر عليهم كما عائلاتهم والتعزية والصبر لأهلهم ولأهلنا في الجولان السوري المحتل".
 
 
 
 
وائل أبو فاعور عن تباكي "اسرائيل" على أطفال الجولان: "قمة العهر والنفاق"

محليات

وائل أبو فاعور

مجدل شمس

اسرائيل

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"مروّج مخدرات في حي السلم".. بقبضة قوى الامن!
بالفيديو - مشاهد الدمار التي خلّفتها الغارة الاسرائيلية على العباسية

اقرأ ايضا في محليات

دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها
06:37

دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها

أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.

في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.

06:37

دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها

أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.

في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024
Play
06:20
Play

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

06:20

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

الحدث - جو معكرون - 28-7-2024

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس
Play
06:19
Play

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

06:19

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

فراس الشوفي يعلّق على موقف جنبلاط من مجدل شمس

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024