لقاء جمع شيخ العقل والنائب جنبلاط.. ماذا في تفاصيله؟



التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديموقراطي ضم النواب: هادي ابو الحسن، وائل ابو فاعور وفيصل الصايغ، ورافق الوفد مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ناصر الدين ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم وعضوي المجلس المذهبي الشيخين محمد غنام وفادي العطار، الشيخ زين الدين غنام، مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن.