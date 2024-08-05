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محليات

بالفيديو - "الجبانة" التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل

2024-08-05 | 03:10
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بالفيديو - &quot;الجبانة&quot; التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل
بالفيديو - "الجبانة" التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل

العدوان ادى الى استشهاد شخصين بينهما المسعف في كشافة الرسالة الشهيد محمد حمادي

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بالفيديو - "الجبانة" التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل

محليات

غارة

ميس الجبل

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