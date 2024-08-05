بالفيديو - "الجبانة" التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل

النائب مارك ضو للجديد: بدعة الحوار ليست الا اداة للتمويه واضاعة الوقت للتهرب من عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس فمسألة الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل .

فالرئاسة معطلة حتى انتهاء المعارك في غزة وبالتالي قبل رأس السنة لا ارى وجود اي حركة جدية تتعلق بالانتخابات الرئاسية وحزب الله وحركة امل يسعيان لبيع هذه الورقة في السوق الاقليمية