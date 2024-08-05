بالفيديو - "الجبانة" التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل

الجبانة التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل... استشهاد شخصين بينهما مسعف pic.twitter.com/kDLgDmimIX
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 5, 2024
الجبانة التي أُستهدفتها غارة صباح اليوم في ميس الجبل... استشهاد شخصين بينهما مسعف pic.twitter.com/kDLgDmimIX
النائب مارك ضو للجديد: بدعة الحوار ليست الا اداة للتمويه واضاعة الوقت للتهرب من عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس فمسألة الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل .فالرئاسة معطلة حتى انتهاء المعارك في غزة وبالتالي قبل رأس السنة لا ارى وجود اي حركة جدية تتعلق بالانتخابات الرئاسية وحزب الله وحركة امل يسعيان لبيع هذه الورقة في السوق الاقليمية
قام الـعدو الإسرائيلي بأعمال تمشيط بالأسلحة الرشاشة مستهدفاً قرية الوزاني جنوب لبنان ما ادى الى اصابة احدى مزارع الأبقار .