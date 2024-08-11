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محليات

كيف سيكون حال الطقس في الايام المقبلة؟

2024-08-11 | 06:12
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كيف سيكون حال الطقس في الايام المقبلة؟
كيف سيكون حال الطقس في الايام المقبلة؟

كشفت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أنّ "طقسًا صيفيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الأربعاء حيث تتخطى معدلاتها في الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية"، مع ملاحظة بأن معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم الأحد غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية، يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية بشكل خاص اعتباراً من بعد الظهر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية.

أمّا بالنسبة لطقس الغد الاثنين، فتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد أنّ يكون الطقس غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

بالنسبة ليوم الثلاثاء، فطقس غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل على الساحل، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، أما الأربعاء فالطقس قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها بحدود الـ3 درجات، فيما يكون الارتفاع محدودًا جنوبًا وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل الشمالي وبيروت، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل.
كيف سيكون حال الطقس في الايام المقبلة؟

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إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة
13:41

إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات مكثفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خلفية التوقعات بهجوم إيراني قد يكون أوسع نطاقاً من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في نيسان الماضي.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرد المحتمل من إيران وحزب الله قد يحدث هذا الأسبوع. كما كشفت القناة عن تغيير في تقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية، مع عودة الحديث عن إمكانية تعرض إسرائيل لضربة إيرانية ومن حزب الله بشكل متزامن وواسع.

من جهته، أفاد موقع "والا" العبري بأن آخر تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تكون قد قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما أضاف الموقع أن الهجوم قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما قبل قمة المفاوضات حول صفقة المختطفين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.

في حين قال مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس" بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 آب.

13:41

إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات مكثفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خلفية التوقعات بهجوم إيراني قد يكون أوسع نطاقاً من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في نيسان الماضي.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرد المحتمل من إيران وحزب الله قد يحدث هذا الأسبوع. كما كشفت القناة عن تغيير في تقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية، مع عودة الحديث عن إمكانية تعرض إسرائيل لضربة إيرانية ومن حزب الله بشكل متزامن وواسع.

من جهته، أفاد موقع "والا" العبري بأن آخر تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تكون قد قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما أضاف الموقع أن الهجوم قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما قبل قمة المفاوضات حول صفقة المختطفين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.

في حين قال مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس" بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 آب.

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