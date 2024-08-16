بو حبيب استقبل وزير خارجية مصر: لبنان بحاجة إلى دعم عربي

وقد ثمّن الوزير بو حبيب الزيارة المهمّة للوزير عبد العاطي في هذا الظرف الحساس والخطير الذي يمر به لبنان والمنطقة، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائمين مع الأخوة في مصر. وأكد حاجة لبنان الى دعم عربي والى وقوف أشقائه العرب الى جانبه من أجل كبح جماح عدوان إسرائيل ووضع حد لاعتداءاتها وإعادة الهدوء الى جنوب لبنان. وشدد الوزير بو حبيب على ضرورة أن تستأنف اللجنة الوزارية العربية الخماسية المكلّفة التواصل مع سوريا أعمالها في أقرب فرصة لبحث كل الملفات العالقة، ومن بينها أزمة النازحين، ولمساعدة سوريا على استعادة عافيتها ووحدتها واستقرارها.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري دعم مصر الكامل للبنان وإدانتها لأي إعتداءات على أراضيه، وبذلها كل جهد ممكن في سبيل تجنيبه الحرب، لأن استقرار لبنان وأمنه هما مصلحة مصرية وعربية. وأوضح الوزير عبد العاطي أن القاهرة تسعى من خلال محادثات الدوحة الى التوصل لوقف لاطلاق النار في غزة، وهي تأمل في توفـّر النوايا الحسنة والإرادة السياسية من قبل الاطراف المعنية لإنجاح هذه المحادثات وتجنيب المنطقة آتون حرب شاملة. كما جدد تأييد مصر الكامل لمطالب لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبتمديد ولاية قوات اليونيفيل لسنة أخرى. وفي ما خص ملف النازحين السوريين، أعلن الوزير عبد العاطي أن مصر ستستمر بدفع الدول الغربية لدعم العودة الآمنة للنازحين وإطلاق مشاريع التعافي المبكر في سوريا.