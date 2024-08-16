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محليات

التيار رداً على جعجع: اصمُت وعُد إلى ما تبقى من رشد لا رأفة بك شخصياً

2024-08-16 | 14:15
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التيار رداً على جعجع: اصمُت وعُد إلى ما تبقى من رشد لا رأفة بك شخصياً
التيار رداً على جعجع: اصمُت وعُد إلى ما تبقى من رشد لا رأفة بك شخصياً

أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:

رداً على سمير جعجع المصرّ على إطلاق سهام حقده نحو الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر: لا جحيمَ صنعته إلا أنتَ بالتنطح لضرب موقع رئاسة الجمهورية وطعنها في الظهر، وبالسكوت عن النزوح السوري منذ ثلاثة عشر عاماً، والتطبيل للمنظمات الإرهابية، وبلبوس الخطاب المنعزل والمتطرّف والرهان على الخارج، وبالحنين للمغامرات الخطِرة الموهومة ولأحلام العودة الى زمن الميليشيات المسلحة لتسيطر مجدداً.
هذا إن لم نذكر مسيرتك الحافلة بضرب أي مسعى للتفاهم والممارسات الجهنمية التي أدخلت لبنان والمسيحيين إلى نفق ناضلنا طويلاً كي نخرج من مفاعيله، فاصمُت وعُد إلى ما تبقى من رُشدٍ لا رأفة بك شخصياً، بل بمن تمثل وبالبيئة المسيحية ولبنان...
التيار رداً على جعجع: اصمُت وعُد إلى ما تبقى من رشد لا رأفة بك شخصياً

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