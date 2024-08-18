عاجل
السلطة الفلسطينية: تواصلنا مع مجلس الأمن وجهات دولية لتأمين زيارة عباس لغزة
السلطة الفلسطينية: تواصلنا مع مجلس الأمن وجهات دولية لتأمين زيارة عباس لغزة
القناة 14 الإسرائيلية: الجثة تبدو وكأن صاحبها كان يحمل حزاما ناسفا
القناة 14 الإسرائيلية: الجثة تبدو وكأن صاحبها كان يحمل حزاما ناسفا
القناة 14 الإسرائيلية: حالة جثة القتيل في عملية التفجير تحول دون التعرف على هويته
القناة 14 الإسرائيلية: حالة جثة القتيل في عملية التفجير تحول دون التعرف على هويته
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
26 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بيان صادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.. ماذا في تفاصيله؟

2024-08-18 | 10:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان صادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.. ماذا في تفاصيله؟
بيان صادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.. ماذا في تفاصيله؟

صدر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:

وعطفًا على ما يتم تداوله في كل من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معطيات ومعلومات فيما خص مسألة توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي:

1.عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان جلسة استثنائية صباح يوم الأحد الواقع فيه 18/08/2024، بالتوافق مع أعضاء مجلس الإدارة باعتبار اليوم يصادف الأحد ونظرًا لأهمية الموضوع، برئاسة رئيس مجلس إدارتها – مديرها العام المهندس كمال الحايك حيث تم خلالها الموافقة على تسلم معمل الزهراني كمية حوالي /5,000/ كيلو ليتر من منشآت النفط في الزهراني وذلك على سبيل الإعارة استنادًا إلى قرار وزير الطاقة والمياه بهذا الخصوص، كما وتم الموافقة على تغطية ثمن شحنة الغاز اويل التي سيتم شراؤها توريدها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بموجب المناقصة العمومية لعقد الشراء الفوري (Spot Cargo) عبر هيئة الشراء العام وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14/08/2024 وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية اللازمة لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ.

 2.  إن مؤسسة كهرباء لبنان ومنذ شهر أيار 2024 وهي تراسل بصيغة "عاجل وهام جدًا" جميع المعنيين من أجل تدارك مسألة أي خلل من شأنه أن يؤثر على ديمومة إنتاج الطاقة ومما سيؤدي إلى توقف معملي الزهراني ودير عمار عن الإنتاج قسريًا، إذ إنها قد أرسلت إلى كل من جانب معالي وزير الطاقة والمياه (مع إبلاغ نسخة إلى المديرية العامة للنفط):

·         الكتاب رقم 2898 تاريخ 25/06/2024

·         الكتاب رقم 3464 تاريخ 29/07/2024

وجانب المديرية العامة للنفط (مع إبلاغ نسخة إلى معالي وزير الطاقة والمياه):

·         الكتاب رقم 3197 تاريخ 16/07/2024

·         الكتاب رقم 3463 تاريخ 29/07/2024

·         الكتاب رقم 3516 تاريخ 31/07/2024

·         الكتاب رقم 3541 تاريخ 05/08/2024

·         الكتاب رقم 3595 تاريخ 13/08/2024

ولم يردها أي جواب رسمي خلال الشهرين الماضيين وذلك لغاية ورود قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14/08/2024 ومن ثم كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 135/ت/23 تاريخ 14/08/2024علمًا أنه كان يقتضي أن يتم معالجة المسائل المثارة في مراسلات المؤسسة السبعة والإجابة عليها في حينه. تجدر الإشارة على الرغم من سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المعنيين خلال الشهرين الماضيين حيث كان يتم التأكيد والتطمين خلالها على أنه قد تم تذليل العقبات أمام مسالة توريد الشحنات الغاز أويل وذلك بموجب اتفاقية المبادلة العراقية وهذه الاجتماعات موثقة جميعها،

3. لقد كانت مؤسسة كهرباء لبنان بالتوازي تتخذ الإجراءات الاحترازية بشكل متواصل، لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع وفق ما هو مبين في بيانتها الإعلامية السابقة لا سيما بيانيها تاريخ 27/07/2024 وتاريخ 07/08/2024 وذلك لتغذية المرافق الأساسية في الدولة اللبنانية لا سيما المطار، المرفأ، ومضخات مياه... بالتيار الكهربائي لفترة /10/ أيام إضافية،

4. لا يزال يقتضي راهنًا الإفادة من قبل المعنيين عن ما آلت إليه الأمور فيما خص وضعية توريد الشحنات بموجب اتفاقية المبادلة العراقية ليتسنى لمؤسسة كهرباء لبنان من تنظيم وبرمجة سياستها الإنتاجية على أثره، علمًا أن المؤسسة ستنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 14/08/2024، القاضي بتسديد دفعات من كلفة //430,000// طن من زيت الوقود العراقي ومساهمة بتسديد جزء من المستحقات المتراكمة على الدولة اللبنانية جراء تنفيذ اتفاقية تجهيز زيت الوقود اللبنانية العراقية، على أن تتم عملية الدفع عن طريق تحويل أموال الجباية بالليرة اللبنانية إلى حساب المصرف المركزي العراقي والمتأتية عن تسديد وزارة المالية والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة لفواتير الكهرباء.

أخيرًا، ستقوم المؤسسة مجددًا بإعادة تشغيل مجموعة معمل الزهراني التي وضعت خارج الخدمة قسريًا (حوالي /150/ ميغاواط حراري)، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تسلمها كميات مادة الديزل أويل من منشآت النفط، مع إعطاء أولوية التغذية في الوقت الراهن إلى المرافق الأساسية الحيوية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، إلخ)، ليتم من ثم بعد تسلمها كميات إضافية من مادة الغاز أويل إلى إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها؛ وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن.

بيروت في 18/08/2024

بيان صادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.. ماذا في تفاصيله؟

محليات

مؤسسة كهرباء لبنان

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الأخبار": الموفد المصري لم يتواصل مع قيادة الحزب
فيديو - حزب الله ينشر مشاهد من عملية إستهداف كريات شمونة وبيت هلل

اقرأ ايضا في محليات

حماس: المقترح الجديد للحل يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها
14:23

حماس: المقترح الجديد للحل يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها

اشارت حركة "حماس" الى انها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى، حرصا على حقن دماء شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكبها حكومة وجيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كما أبدت الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء في 6-5-2024، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2-7-2024.

14:23

حماس: المقترح الجديد للحل يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها

اشارت حركة "حماس" الى انها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل للأسرى، حرصا على حقن دماء شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكبها حكومة وجيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كما أبدت الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء في 6-5-2024، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2-7-2024.

الحزب يستهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏في مستعمرة شتولا
13:37

الحزب يستهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏في مستعمرة شتولا

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.‏"

13:37

الحزب يستهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏في مستعمرة شتولا

صدر عن حزب الله البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.‏"

بالفيديو - اشكال كبير بين عائلتين في مطار بيروت
13:33

بالفيديو - اشكال كبير بين عائلتين في مطار بيروت

وقع اشكال وتضارب بالأيدي بين عائلتين مسافرتين من مطار رفيق الحريري الدولي، قوى الامن الداخلي تدخلت لفض الاشكال وقامت باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

13:33

بالفيديو - اشكال كبير بين عائلتين في مطار بيروت

وقع اشكال وتضارب بالأيدي بين عائلتين مسافرتين من مطار رفيق الحريري الدولي، قوى الامن الداخلي تدخلت لفض الاشكال وقامت باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024