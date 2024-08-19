"الشرق الأوسط": الحزب يشغل الدبلوماسيين بصواريخ أنفاقه



ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان إنشغلوا بشريط الفيديو الذي نشره حزب الله ويُظهر فيه واحدة من منشآته الصاروخية الموجودة في أنفاق تحت الأرض، خصوصاً أن نشره تزامن مع تعليق المحادثات في الدوحة للتوصل إلى وقف النار في غزة، على أن تُستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الحالي".