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محليات

"الشرق الأوسط": الحزب يشغل الدبلوماسيين بصواريخ أنفاقه

2024-08-19 | 01:37
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&quot;الشرق الأوسط&quot;: الحزب يشغل الدبلوماسيين بصواريخ أنفاقه
"الشرق الأوسط": الحزب يشغل الدبلوماسيين بصواريخ أنفاقه


ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان إنشغلوا بشريط الفيديو الذي نشره حزب الله ويُظهر فيه واحدة من منشآته الصاروخية الموجودة في أنفاق تحت الأرض، خصوصاً أن نشره تزامن مع تعليق المحادثات في الدوحة للتوصل إلى وقف النار في غزة، على أن تُستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وعلمت الصحيفة عينها من مصادر سياسية، أنه تأكد للسفراء أن "نشره ليس محصوراً برفع معنويات مقاتلي الحزب، وإنما لتمرير رسالة إلى تل أبيب بأن هذه المنشأة الصاروخية ما هي إلا عينة لما لديه من مخزون صاروخي، يجيز للحزب استخدامه في حال أقدمت على توسعة الحرب لتحقيق توازن ردعي يُفترض أن تحسب له إسرائيل ألف حساب".
"الشرق الأوسط": الحزب يشغل الدبلوماسيين بصواريخ أنفاقه

محليات

الشرق الأوسط

حزب الله

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