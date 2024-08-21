بالفيديو - انتشال جثمان الشهيد خليل المقدح من السيارة المستهدفة في منطقة الفيلات في صيدا وسط تجمهر الحشود في المكان واطلاق صيحات التكبير pic.twitter.com/ePYM6uQMYJ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 21, 2024
بالفيديو - انتشال جثمان الشهيد خليل المقدح من السيارة المستهدفة في منطقة الفيلات في صيدا وسط تجمهر الحشود في المكان واطلاق صيحات التكبير pic.twitter.com/ePYM6uQMYJ
أصدرت شركة "ميدل إيست باور"، بياناً، رداً على الافتراءات والمزاعم الاعلامية الاخيرة، وجاء في نص البيان:
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