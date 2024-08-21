بالفيديو - انتشال جثمان الشهيد خليل المقدح من السيارة المستهدفة في منطقة الفيلات في صيدا

بالفيديو - انتشال جثمان الشهيد خليل المقدح من السيارة المستهدفة في منطقة الفيلات في صيدا وسط تجمهر الحشود في المكان واطلاق صيحات التكبير