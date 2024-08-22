بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية اليابان: الوضع قد يخرج عن السيطرة

من جهتها، أكدت الوزيرة كاميكاوا أن اليابان تراقب بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط وتدعو الأطراف كافة الى الامتناع عن التصعيد والى تجنّيب المنطقة حرب شاملة، متمنية على الحكومة اللبنانية الطلب من حزب الله عدم التصعيد. وأعربت الوزيرة عن دعم اليابان للجهد الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. كما أشارت الى أن اليابان تنسق في مجلس الأمن مع فرنسا بصفتها "حامل القلم" بمسألة التمديد لليونيفل إدراكاً منها لأهمية هذا التمديد.

كما استقبل وزير الخارجية سفير هولندا الجديد لدى لبنان فرانك مولين في زيارة تعارف تم خلالها بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة. وأعرب الوزير بو حبيب عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع لبنان وهولندا متمنيا للسفير الجديد النجاح في مهامه وفي زيادة أواصر التعاون بين البلدين.