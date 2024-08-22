مقدمة نشرة أخبار الجديد

اما في الحوالات التي لا رصيد لها، فقد أقفلت بورصة التفاوض على انهيار في سعر صرف الصفقة، وذهب اجتماع القاهرة المرتقب" فرق عملة" التلاعب الأميركي الإسرائيلي بالمقترح وبفجواته المصطنعة. انحسرت موجة التفاؤل و دخلت المنطقة حالة من الغموض وانعدام الجدوى من لقاءات مسبقة الأحكام اتهمت الجانب الفلسطيني بالعرقلة، وكل ماسبقها وما تلاها من شائعات مصدرها البيت الأبيض عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لم تكن سوى خدعة وبيع أوهام.أعطى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو في تفجير المقترح بموقف متطرف على شكل فجوة عميقة وانتهت مسرحية الثنائي بخلق عثرات جديدة، وبتمسك نتنياهو باحتلال ممر فيلادلفيا وضمنا معبر رفح ليكرسه أرضا مصرية محتلة منزوعة السيادة. ويطوبها أصولا استراتيجية لإسرائيل ولا تنازل عنها... وهو ما أبلغه للرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال الهاتفي ودخلت على الخط في جزء منه المرشحة الرئاسية كامالا هاريس، وبناء عليه لا قمة ولا محادثات ولا اتفاق يجيره نتنياهو مكسبا لبايدن يتوج به خروجه الآمن من البيت الأبيض، وابرز النتائج عن جولة بلينكن لخصها مؤتمر اميركي للنائبتين الهان عمر وكوري بوش في شيكاغو التي يعقد فيها المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وقالت عمر: الآن اسألوا أنفسكم كيف يمكن لوزير خارجيتنا أن يسافر إحدى عشرة مرة ويتوسل من أجل إنهاء حادث فيما نواصل نحن تقديم القنابل والأسلحة التي تسببت فيه"، وقالت النائبة بمجلس النواب الأميركي إلهان عمر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرض لإذلال خلال زيارته إلى إسرائيل لبحث صفقة تشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وتابعت: "كيف لا نخجل من هذا الإذلال الذي يواجهه ممثلو إدارتنا؟ القول إننا نحترم القانون الدولي، ليس نفاقا فقط بل هو إذلال أيضا"..وفق تعبيرها. انتهت الجولة الأميركية العبثية على صفيح المنطقة الساخن، فجرى تفعيل رادار التعطيل لبث إشارات التهويل، وعلى تلازم المسارين بين الصفقة والتصعيد، ارتفع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، وبعد ليلة الغارات المتزامنة جاءت الردود على المستوطنات والقواعد العسكرية ضمن السقف المضبوط، ولم تخرق قواعد الاشتباك وإن دخل العمق الجغرافي عاملا مؤثرا، ومن هنا ناشد الرئيس نجيب ميقاتي السياسيين وأهل الإعلام عدم الانجرار في بث أخبار وتحليلات تزيد الهلع عند اللبنانيين وتشنج الأجواء أكثر فأكثر. وعلى التوقيت الإقليمي ودعوات ضبط النفس، انتقل المشهد إلى مجلس الأمن، حيث مواقف دول القرار وصفت المشهد الدموي الغزي وأدانت بناء المستوطنات في الضفة وانتقدت تقويض حل الدولتين، إلا أنها لم تخرج إلى مربع القرار الحاسم الذي يلزم إسرائيل بوقف حمام الدم في غزة التي استيقظت اليوم على أربع مجازر راح ضحيتها مئتان بين شهيد وجريح. وبما يشبه يوم الحشر،صرخة بصوت "وين نروح"، أطلقها مليون وسبعمئة ألف فلسطيني، دفع بهم الاحتلال إلى مواصي خان يونس ودير البلح التي ضاقت بهم، فيما يغرق جيش الاحتلال في وحل غزة بحسب تعبير اللواء احتياط يتساحق بريك من دون تحقيق هدف القضاء على حماس، وأضاف إن استمرار حرب الاستنزاف سيؤدي الى انهيار إسرائيل في غضون عام.