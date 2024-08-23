جنبلاط معزياً عباس برحيل القدومي: مسيرة نضالية طويلة من أجل تحرير فلسطين

"بخالص الأسف، بلغني نبأ وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي (أبو اللطف)، بعد مسيرة نضالية طويلة من أجل القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وهو أحد المؤسسين للعمل الفدائي في صفوف منظمة التحرير، وإطلاق الشرارة الأولى من أجل تحرير فلسطين التي تواجه اليوم جريمة إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



أتقدم منكم ومن القيادة الفلسطينية وحركة فتح كما من العائلة وعموم شعب فلسطين بأحر التعازي، راجياً من الله أن يتغمده بواسع الرحمة، واثقاً أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر مهما كانت التحديات"