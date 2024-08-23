بالصور - الحزب ينعي 3 شهداء

أصدر حزب الله، 3 بيانات منفصلة، نعى من خلالها 3 شهداء:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".