حزب الله ينعي الشهيد محمد محمود نجم

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد محمود نجم "كرار" مواليد عام 1971 من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".