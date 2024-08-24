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محليات

هجوم جوي للحزب.. والهدف مستعمرة "يعرا"!

2024-08-24 | 07:18
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هجوم جوي للحزب.. والهدف مستعمرة &quot;يعرا&quot;!
هجوم جوي للحزب.. والهدف مستعمرة "يعرا"!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانين، جاء فيهما:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 10:15 من صباح يوم السبت 24-8-‌‏2024 انتشارا لجنود العدو ‏في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة".

الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم ‏السبت 24-8-‌‏2024 هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستعمرة يعرا، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث اصابتها إصابة دقيقة".‏
هجوم جوي للحزب.. والهدف مستعمرة "يعرا"!

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