هجوم جوي للحزب.. والهدف مستعمرة "يعرا"!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانين، جاء فيهما:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 10:15 من صباح يوم السبت 24-8-‌‏2024 انتشارا لجنود العدو ‏في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة".



الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم ‏السبت 24-8-‌‏2024 هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستعمرة يعرا، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث اصابتها إصابة دقيقة".‏