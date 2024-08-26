مصادر السفارة السعودية في بيروت لـ"الجديد": ننفي "جملة وتفصيلاً" ما جرى تداوله حول ملف الإسكان
مصادر السفارة السعودية في بيروت لـ"الجديد": ننفي "جملة وتفصيلاً" ما جرى تداوله حول ملف الإسكان
نفت مصادر السفارة السعودية في بيروت لـ"الجديد" جملة و تفصيلا الخبر الذي جرى تداوله عن توقيع مذكرة تعاون خاصة بملف الإسكان بين المملكة العربية السعودية و الحكومة اللبنانية بمبادرة من السفير السعودي وليد البخاري و توجيه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
كما نفى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان، نفياً قاطعاً ما نُقل عن لسانه أن "يكون هناك اتفاق تعاون مرتقب حول ملف الإسكان بين المملكة العربية السعودية والدولة اللبنانية بمبادرة شخصية من السفير السعودي وليد بخاري لمساعدة اللبنانيين والشباب اللبناني".