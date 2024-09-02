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محليات

التيار الوطني الحر عن خطاب القوات: يتلاقى مع مواقفنا الإنفتاحية

2024-09-02 | 08:53
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التيار الوطني الحر عن خطاب القوات: يتلاقى مع مواقفنا الإنفتاحية
التيار الوطني الحر عن خطاب القوات: يتلاقى مع مواقفنا الإنفتاحية

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

تلقف التيار الوطني الحر بإيجابية التطور في الموقف الذي أبداه رئيس القوات اللبنانية في خطابه البارحة خاصةً لناحية المقاومة وشهدائها ومواضيع الحوار والعيش المشترك ووحدة لبنان والتلاقي والخروج من الماضي وبناء المستقبلَ بما يجسِّدُ طُموحاتِ جميع المكونات اللبنانية، وتحديداً كونها تتلاقى مع مواقف التيار الإنفتاحية وتتماشى، في ما يخص رئاسة الجمهورية، مع ما إستطعنا الحصول عليه والتوافق بخصوصه مع معظم الكتل النيابية، من معادلة تشاور بغية التوافق مقابل جلسات إنتخاب متتالية ومفتوحة تؤدي بالنتيجة الى إنتخاب رئيس، بالتوافق أولاً أو بالتنافس ثانياً، بما يخرج البلد من الفراغ القاتل.

يبقى أن من يدرك ويقر أن إنتخاب الرئيس هو مفتاح لحل الأزمات والحوار حولها، يمكنه أن يتجاوب مع دعوة التشاور في مجلس النواب وأن يتفهم أن أي تأجيل إضافي لعملية التشاور المحصورة بالإتفاق على رئيس توافقي والّا الانتخاب، هو أمر لا يساعد في إنجاز الإستحقاق. 
وبالتالي يمكن للقوات اللبنانية أن تتساهل حول شكليات بسيطة لا تقف عائقاً أمام أهمية انجاز إنتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلّل الدولة وانهيار الوطن.
 
 
 
التيار الوطني الحر عن خطاب القوات: يتلاقى مع مواقفنا الإنفتاحية

محليات

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

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اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي
09:33

اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل ان "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".

09:33

اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي

قالت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل ان "استهدفت صباح هذا اليوم سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قُتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة، علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".

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