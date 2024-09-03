تعليقاً على جريمة بشامون.. "الديمقراطي اللبناني": ما يتمّ تداوله لا أساس له من الصحة

أكّدت مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أنّ ما يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب" عن جريمة ارتكبها مناصر لرئيس الحزب لا أساس لها من الصحة، خصوصاً أنّ الأجهزة الأمنيّة تجري التحقيقات اللازمة لتحديد هويّة مرتكب الجريمة ودوافعه.



