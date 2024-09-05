الحزب استهدف ثكنة بيت هلل وجنوب ثكنة يعرا

صدر عن حزب الله ما يلي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏‏‏‏إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شن مجاهدو المقاومة ‏‏الإسلامية يوم الخميس 5-9-2024 هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على مقر قيادة ‏كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل وأصابت هدفها بدقة، وهجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا مستهدفة أماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".