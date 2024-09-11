بالفيديو - قنابل دخانية تطال "الزيتونة باي" خلال تحرك العسكريين المتقاعدين

القنابل الدخانية التي ألقيت على العسكريين المتقاعدين في بيروت وصلت إلى محال ومطاعم الزيتونة باي pic.twitter.com/qno927Vo8I
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 11, 2024
القنابل الدخانية التي ألقيت على العسكريين المتقاعدين في بيروت وصلت إلى محال ومطاعم الزيتونة باي pic.twitter.com/qno927Vo8I
صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين البيان التالي:
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي، بعد ظهر اليوم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء مختلفين، بالإضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.