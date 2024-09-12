بالفيديو - "لتحسين ذاكرته".. وزير الطاقة يتناول الزعتر

خلال جلسة للجنة الاشغال العامة، كان لافتا دخول وزير الطاقة وليد فياض مجلس النواب وهو يتناول منقوشة زعتر، وردا على سؤال، قال لمراسلة الجديد ممازحاً أن "الزعتر مفيد لتحسين الذاكرة"