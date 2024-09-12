بالفيديو - "لتحسين ذاكرته".. وزير الطاقة يتناول الزعتر

خلال جلسة للجنة الاشغال العامة، كان لافتا دخول وزير الطاقة وليد فياض مجلس النواب وهو يتناول منقوشة زعتر، وردا على سؤال، قال لمراسلة الجديد ممازحاً أن "الزعتر مفيد لتحسين الذاكرة" pic.twitter.com/P7JefmmsVc
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 12, 2024
خلال جلسة للجنة الاشغال العامة، كان لافتا دخول وزير الطاقة وليد فياض مجلس النواب وهو يتناول منقوشة زعتر، وردا على سؤال، قال لمراسلة الجديد ممازحاً أن "الزعتر مفيد لتحسين الذاكرة" pic.twitter.com/P7JefmmsVc
إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام بعد ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في الاوضاع الراهنة والتطورات السياسية.