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محليات

سؤال من النائبة قعقور ونواب آخرين الى وزير التربية حول رسم الـ 50 دولار في المدارس الرسمية

2024-09-13 | 07:01
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سؤال من النائبة قعقور ونواب آخرين الى وزير التربية حول رسم الـ 50 دولار في المدارس الرسمية
سؤال من النائبة قعقور ونواب آخرين الى وزير التربية حول رسم الـ 50 دولار في المدارس الرسمية

اعلنت النائبة حليمة قعقور انها تقدمت مع النواب ملحم خلف، أسامة سعد، شربل مسعد، الياس جرادة، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، وفراس حمدان، بالتعاون مع منظمة ريفورم، "بسؤال الى وزير التربية والتعليم العالي عباس سليم الحلبي والى الحكومة بجموع أعضائها، حول القرار رقم 680/ 2024 المتعلق بتحديد مساهمة الأهل في المدارس الرسمية ب 50$ للمراحل التعليمية الثلاث".

" حيث طلبت اليه تفسير تمسكه بهذا القرار على الرغم من انه بتاريخ 2022/7/7 صدر المرسوم رقم 9706 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 2022/7/21م حيث نص الفصل الأول المادة الثانية، على الزامية التعليم الأساسي ومجانيته، مع العلم أنه قد وقع الوزير شخصيا على هذا المرسوم، كما وأن القرار 680 | 2024 مخالف للقانون على اعتبار أن القيمة المحددة في القرار هي مساهمة غير الزامية تحددها اللجنة الإدارية في مجلس الأهل تجاوز القرار صلاحيات اللجنة الإدارية لمجلس الأهل الذي يعود له وحده أن يقرر الموازنة لصندوقه ويحدد قيمة هذه المساهمة ضمن السقف المحدد. كما ان القرار فقد جاء خاليا من أي ذكر لأي اجراء بحق التلامذة المتعثرين ولا آلية السماح، كما وان القرار قد تجاوز مجلس الأهل في إقرار الموازنة وتحديد المساهمة التي هي من صلاحيات هذا المجلس، وتصادق عليها المنطقة التربوية أو مدير التعليم الثانوي."

واضافت : "لم يتضمن قرار الوزير مصطلح "سقف " لقيمة مساهمة الأهالي على اعتبار أنه بحسب القانون على الوزارة أن تحدد سقفا أو الحد الأقصى لمساهمة الأهل في صندوق الأهالي استنادا الى المادة 24 من نظام مجلس الأهل في القرار 12153/2007 تجاوز الوزارة لما سبق أن أقره مجلس الأهل لقيمة المساهمة في حزيران 2024".

 


سؤال من النائبة قعقور ونواب آخرين الى وزير التربية حول رسم الـ 50 دولار في المدارس الرسمية

محليات

وزارة التربية

حليمة قعقور

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