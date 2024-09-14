بيان للتقدمي الإشتراكي... وهذا ما جاء فيه!
صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي"، اليوم السبت، بيان أعلنت فيه ان "رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط أصدر قراراً تنظيمياً رقم 15/ر كلّف بموجبه سليمان سيف بمهام مفوضية الشؤون الاجتماعية في الحزب، شاكراً خالد المهتار على مسيرته وجهوده المقدّرة، بعدما اعتذر عن إكمال مهامه بسبب الوعكة الصحّية التي ألمّت به واضعا نفسه بتصرف رئيس الحزب، وتمنى له رئيس الحزب السلامة والشفاء العاجل".
أضاف، "وإذ يأتي هذا القرار كإجراء تنظيمي في سياق توزيعٍ طبيعي للمهام داخل الحزب، فإنه من المؤسف أن تصرّ بعض وسائل الإعلام على اختلاق أسباب غير صحيحة إطلاقاً طالت الرفيق هشام ناصر الدين الذي هو مناضلٌ عريق تولى المهام الموكلة اليه بكل أمانة، وما جرى كان ترتيباً داخلياً تم بالتنسيق بينه وبين رئيس الحزب".
وتابع البيان، "وإذ تجدّد مفوضية الإعلام الطلب من وسائل الإعلام الالتزام بأصول المهنة وعدم الترويج لما هو غير صحيح، فإنها تطلب من تلك المعنية "نشر التوضيح وسحب الخبر غير الصحيح".