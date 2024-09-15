بعد إشكال صيدا.. "الأحباش" توضح حقيقة ما حصل!

شهدت ساحة القدس في صيدا توترًا كبيرًا خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف وحواجز "المحبة" على الطرقات، حيث اندلع إشكال بين شبان من جمعية "المشاريع" وآخرين قيل أنهم من جمعية "الإستجابة" و"الجماعة الإسلامية"، حيث تدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال.



وأوضحت مصادر من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) لـ"الجديد" أن الإشكال لم يكن مع الجماعة الإسلامية، بل نتيجة استفزازات من بعض الشبان في المنطقة مما أدى إلى إطلاق نار في الهواء، وقد انتهى الإشكال في لحظتها دون وقوع إصابات.



كما أكدت المصادر أن المولد النبوي الشريف هو فرصة للتضامن وعدم الانجرار وراء إشكالات لا فائدة منها.



وأشارت المصادر إلى أن المشاريع قد تصدر بيانًا توضيحيًا في حال تطلب الأمر.