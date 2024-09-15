الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية بدءاً من العام الدراسي المقبل

2024-09-15 | 15:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية بدءاً من العام الدراسي المقبل
إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية بدءاً من العام الدراسي المقبل

صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٤، البيان الآ’تي:

"استناداً إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالأغلبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة الا متفرغين، تُعلن لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الإضراب العام والشامل في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ابتداءً من اول يوم تدريس في العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كل وفق كليته وفرعه.

يعتبر الإضراب منتهياً حكماً فور إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة.

 تعول اللجنة على جميع الأساتذة  أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دورياً للتحقق من نسبة الالتزام وفاعلية الإضراب ولاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة.

 تعتبر اللجنة اي تهديد من اي جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين او بتخفيض انصبتهم او عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملا مداناً،  وتضعه بعهدة كافة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأن حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها، 
كما ونناشد كافة المرجعيات والقوى السياسية انقاذ الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ."
إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية بدءاً من العام الدراسي المقبل

محليات

تالجامعة اللبنانية

إضراب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخبير الإقتصادي قاسم عجاقة لـ الجديد: لم أخالف القوانين بعملية تحويل بعض من أموالي الى الخارج إذ أن هذه الأموال التي ساهمت في عملية تعليم إبني جمعتها نتيجة تعبي وجهدي
تخبط إسرائيلي.. إلقاء منشورات جنوبي لبنان بدون موافقة الجيش

اقرأ ايضا في محليات

إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات
14:14

إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات


تُعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 15 ايلول 2024 عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
- Results.vte.gov.lb
- Results.vte-gov.com
​​​​​​​​​الدكوانه في 15/09/2024

14:14

إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات


تُعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر يوم الاحد الواقع فيه 15 ايلول 2024 عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
- Results.vte.gov.lb
- Results.vte-gov.com
​​​​​​​​​الدكوانه في 15/09/2024

غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني
13:36

غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني

تعثر العدو الاسرائيلي بمنشور فوق الوزاني يدعو السكان في تلك المنطقة وجوارها الى إخلائها ومغادرة منازلهم فورا، والتوجه شمالا إلى منطقة الخيام بحلول الساعة الرابعة عصرا وعلى التوقيت نفسه وقع التضارب في البيانات الاسرائيلية وبين نفي وتأكيد، جزمت اذاعة اسرائيل النبأ، وقالت إن إلقاء المناشير كان مبادرة من أحد ألوية الجيش عند الحدود اللبنانية وليس قرارا سياسيا غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني.

13:36

غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني

تعثر العدو الاسرائيلي بمنشور فوق الوزاني يدعو السكان في تلك المنطقة وجوارها الى إخلائها ومغادرة منازلهم فورا، والتوجه شمالا إلى منطقة الخيام بحلول الساعة الرابعة عصرا وعلى التوقيت نفسه وقع التضارب في البيانات الاسرائيلية وبين نفي وتأكيد، جزمت اذاعة اسرائيل النبأ، وقالت إن إلقاء المناشير كان مبادرة من أحد ألوية الجيش عند الحدود اللبنانية وليس قرارا سياسيا غرق المسؤولون الاسرائيليون في شبر من نهر الوزاني.

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن
13:00

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن

صدر عن الحزب البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 15-09-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‏الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، مُستهدفةً أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى."

13:00

الحزب يشن هجوماً جوياً على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن

صدر عن الحزب البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع ليل أمس مما أدى إلى وقوع إصابات من المدنيين بينهم ‏أطفال، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 15-09-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‏الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لِفرقة الجولان في ثكنة يردن، مُستهدفةً أماكن ‏تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى."

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024