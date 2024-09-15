إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية بدءاً من العام الدراسي المقبل

صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٤، البيان الآ’تي:



"استناداً إلى نتيجة الاستبيان الذي شارك فيه ٦٤٥ متعاقدًا من متعاقدي الجامعة اللبنانية المستحقين للتفرغ، وأعلنوا بالأغلبية الساحقة عدم العودة إلى الجامعة الا متفرغين، تُعلن لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الإضراب العام والشامل في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ابتداءً من اول يوم تدريس في العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كل وفق كليته وفرعه.



يعتبر الإضراب منتهياً حكماً فور إقرار ملف التفرغ من قبل الحكومة.



تعول اللجنة على جميع الأساتذة أن يثبتوا على موقفهم مهما كانت الضغوطات وهي ستقيّم الوضع بناء على إحصاءات تجريها دورياً للتحقق من نسبة الالتزام وفاعلية الإضراب ولاتخاذ الخطوات التي تتطلبها المرحلة.



تعتبر اللجنة اي تهديد من اي جهة كانت بفسخ عقود الأساتذة المتعاقدين او بتخفيض انصبتهم او عدم دفع مستحقاتهم عن السنة الماضية عملا مداناً، وتضعه بعهدة كافة المرجعيات السياسية والروحية والتربوية، الحريصين على حقوق الأساتذة والمؤمنين بأن حرية الرأي والتعبير هي حق مقدس ولا يجب المساس بها،

كما ونناشد كافة المرجعيات والقوى السياسية انقاذ الجامعة اللبنانية عبر اقرار ملف التفرغ."