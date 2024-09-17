الحلبي يعلن إقفال جميع المؤسسات التربوية والجامعة اللبنانية غداً

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ، والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة، يوم غد الأربعاء ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ، وذلك استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الاسرائيلي بحق المواطنين والذي أوقع شهداء وجرحى بالآلاف .