حزب الله نعى عدداً من الشهداء

"يوسف ماضي علوه "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة بلدة الحفير التحتا في البقاع."

و "الشهيد المجاهد حسن أحمد محمد "مصطفى" مواليد عام 1992 من بلدة حبشيت في عكار."

كما نعى "الشهيد المجاهد نجيب عبد الحسين علاء الدين "علي مظلوم" مواليد عام 1991 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان".

و"الشهيد المجاهد حسن محمد ياسين "يامن" مواليد عام 1986 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان".

ونعى الحزب ايضاً: " الشهيد المجاهد حسين أحمد منتش "صلاح" مواليد عام 1994 من بلدة كفرصير في جنوب لبنان".

ونعى "الشهيد المجاهد محمد زكريا عباس "حيدرة" مواليد عام 1986 من بلدة الجيّة في جبل لبنان".