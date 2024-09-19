حزب الله ينعى 5 شهداء

- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد نظير يوسف نون "جابر" مواليد عام 1971 من بلدة الرام في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فضل الله شحادة مشيك "آدم" مواليد عام 1970 من بلدة مزرعة بيت مشيك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي أمهز "كفاح" مواليد عام 1971 من بلدة نبحا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بسام حسين فتوني "علاء" مواليد عام 1975 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جعفر أحمد الحسين "مجاهد" مواليد عام 1989 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.