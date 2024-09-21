حزب الله نعى ثلة من الشهداء بينهم القائدان عقيل ووهبي

نعى حزب الله ثلة من الشهداء بينهم القائد لقائد الميداني الكبير الحاج ابراهيم عقيل .

وقال الحزب في بيان نشره الإعلام الحربي فجر اليوم:" إلتحق اليوم القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات والانتصارات، وهو كان دائمًا لائقًا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع كانت القدس دائمًا في قلبه وعقله وفكره ليل نهار، كانت القدس عشق روحه وكانت الصلاة في مسجدها حلمه الأكبر. "

واضاف بيان الحزب بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيدًا على طريق القدس وتعاهد روحه الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله.



كما نعى حزب الله القائد الشهيد أحمد محمود وهبي "الحاج أبو حسين سمير"

من مواليد عام 1964 من بلدة عدلون في جنوب لبنان وسكان مدينة بعلبك في البقاع.

- التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ تأسيسها، وشارك في العديد من العمليّات العسكريّة إبان الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

- تعرّض للأسر من قبل العدو الإسرائيلي في العام 1984.

- كان من القادة الميدانيين في كمين انصارية النوعي عام 1997.

- شغل العديد من المسؤوليات القياديّة في وحدة التدريب المركزي حتى العام 2007.

- تولّى مسؤوليّة التدريب في قوة الرضوان حتى العام 2012.

- تولّى مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي حتى العام 2014، ولعِبَ دورا أساسياً في تطوير القدرات البشريّة في مُختلف تشكيلات المُقاومة الإسلاميّة.

- تولى مسؤولية قوّة الرضوان حتى مَطلع العام 2024.

- كان من القادة الأساسيين في التصدّي للهجمات التكفيريّة على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.

- قاد العمليّات العسكريّة لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى مطلع العام 2024، ليُعاود تصديه لمسؤوليّة وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد الشهيد القائد الحاج وسام الطويل.

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 20/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.



ونعى الحزب الشهيد سامر عبد الحليم حلاوي "حمزة الغربية" مواليد عام 1980 من بلدة قاقعية الجسر في جنوب لبنان، والشهيد محمود ياسين حمد "فجر" مواليد عام 1977 من بلدة النبطية التحتا في جنوب لبنان والشهيد حسن حسين ماضي "أبو هادي ميدون" مواليد عام 1980 من بلدة ميدون في البقاع الغربي والشهيد محمد أحمد رضا "أبو علي نينوى" مواليد عام 1986 من بلدة عنقون في جنوب لبنان.

ونعى ايضاً الشهيد محمد قاسم العطار "أبو ياسر العطّار" مواليد عام 1973 من بلدة الشربين في البقاع، والشهيد أحمد سمير ديب "جهاد" مواليد عام 1991 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

ونعى الشهيد عبدالله عباس حجازي "بلال" مواليد عام 1987 من بلدة حورتعلا في البقاع"، و الشهيد عارف أحمد الرز "سراج" مواليد عام 1980 من مدينة بيروت.

والشهيد حسن علي حسين "أبو ساجد" مواليد عام 1975 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان والشهيد عباس سامي مسلماني "سراج علي" مواليد عام 1985 من بلدة الجبّين في جنوب لبنان.

كما نعى الشهداء حسين أحمد حدرج "سراج" مواليد عام 1984 من بلدة الغسّانية في جنوب لبنان وحسن يوسف عبد الساتر "باقر" مواليد عام 1988 من بلدة إيعات في البقاع و مهدي مسلم جمول "جواد" مواليد عام 1981 من بلدة عزّة في جنوب لبنان.