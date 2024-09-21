وزارة الصحة تتسلّم شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي

تسلم وفد من وزارة الصحة العامة يضم المدير العام بالوكالة فادي سنان ورئيس دائرة المستشفيات هشام فواز شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي اللبناني مقدمة من الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم وتتضمن الشحنة أحد عشر طنا من الأدوية والمستلزمات الضرورية لحالات الطوارئ.