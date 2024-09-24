الحلبي نعى معلمات قضين بالعدوان الإسرائيلي

نعى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مديرة متوسطة كوثرية السياد السيدة سوزي كجك، ومعلمة الرياضيات في ثانوية أنصار السيدة ليالي عياش وزوجها وطفليها، كما نعى المعلمتين الأختين في مدرسة شوكين الرسمية زينب وفاطمة حريبي، الذين استشهدوا بالقصف الهمجي الإسرائيلي على بلدانهم ومدارسهم ، وتقدم بالتعازي الحارة من عائلاتهم ومدارسهم وزملائهم وتلامذتهم، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، ويمنح أهلهم ومحبيهم الصبر ويسكب على نفوسهم بلسم العزاء.وأعتبر أن غيابهم وهم في عز العطاء، شكل خسارة كبرى وطنية وتربويّة لا تعوض.