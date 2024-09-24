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لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية
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مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في لبنان: عدد من مستشفيات لبنان اكتظ بالآلاف من جرحى الغارات الإسرائيلية
2024-09-24 | 05:02
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مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في لبنان: عدد من مستشفيات لبنان اكتظ بالآلاف من جرحى الغارات الإسرائيلية
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مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في لبنان: عدد من مستشفيات لبنان اكتظ بالآلاف من جرحى الغارات الإسرائيلية
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أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله لـ الجديد: كمية النار الكبيرة التي إستخدمها الجيش الإسرائيلي بالأمس لا تعني تحقيقه أي إنجاز إذ أنه كان يسعى لتهجير السكان وعند إنتهاء المعركة سيعود الأهالي الى منازلهم كما حدث في تموز 2006
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