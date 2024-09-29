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محليات

إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها

2024-09-29 | 19:58
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إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها
إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها

أصدرت الجبهة الشعبية بياناً، جاء فيه:

"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تزف شهيديها القائدين محمد عبد العال وعماد عودة وعبد الرحمن عبدالعال. 

بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهدائها القادة الأبطال: 

- الرفيق الشهيد القائد البطل محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية. 

- الرفيق الشهيد القائد البطل عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان.

- الرفيق الشهيد البطل عبد الرحمن عبد العال

الذين ارتقوا شهداء على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين 30 أيلول 2024. إثر عملية إغتيال غادرة نفذتها طائرات الإحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تودع  قادتها الشهداء الأبطال، فإنها تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الإحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات". 
إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها

محليات

الجبهة الشعبية

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"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟
03:15

"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟

كتب منير الربيع في موقع المدن الالكتروني :

"من الصعب جداً الكتابة عن اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. من الصعب أكثر استشراف مرحلة ما بعد العملية بانعكاساتها ومتغيراتها وتداعياتها. من الصعب أيضاً القدرة على توفير إحاطة كاملة بما جرى وكيفية تنفيذ العملية وكيف حصلت. كما يصعب التفريق بين القراءة السياسية، الرأي الشخصي، المعلومات، في كل ما يمكن كتابته. الأكيد أنها عملية من شأنها أن تحدث تحولاً كبيراً في لبنان وعلى مستوى المنطقة، وذلك يقوله بنيامين نتنياهو ولا يخفيه. والأكيد أيضاً أن الحرب في بدايتها وستتحول إلى حرب برّية. أما عمليات الاغتيال الإسرائيلية المتواصلة، فتظهر وكأن الإسرائيليين يريدون اجتثاث الحزب، طالما أنهم يعتبرونه أصبح مكشوفاً، وأن من "وصل" إلى نصرالله بإمكانه أن يصل إلى الكثيرين غيره. كل ذلك على وقع اتصالات ترد إلى المسؤولين اللبنانيين بالتحضر للأسوأ.

03:15

"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟

كتب منير الربيع في موقع المدن الالكتروني :

"من الصعب جداً الكتابة عن اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. من الصعب أكثر استشراف مرحلة ما بعد العملية بانعكاساتها ومتغيراتها وتداعياتها. من الصعب أيضاً القدرة على توفير إحاطة كاملة بما جرى وكيفية تنفيذ العملية وكيف حصلت. كما يصعب التفريق بين القراءة السياسية، الرأي الشخصي، المعلومات، في كل ما يمكن كتابته. الأكيد أنها عملية من شأنها أن تحدث تحولاً كبيراً في لبنان وعلى مستوى المنطقة، وذلك يقوله بنيامين نتنياهو ولا يخفيه. والأكيد أيضاً أن الحرب في بدايتها وستتحول إلى حرب برّية. أما عمليات الاغتيال الإسرائيلية المتواصلة، فتظهر وكأن الإسرائيليين يريدون اجتثاث الحزب، طالما أنهم يعتبرونه أصبح مكشوفاً، وأن من "وصل" إلى نصرالله بإمكانه أن يصل إلى الكثيرين غيره. كل ذلك على وقع اتصالات ترد إلى المسؤولين اللبنانيين بالتحضر للأسوأ.

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