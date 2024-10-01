ميقاتي يشكر إيطاليا قطر والأردن على دعمهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي

حيث تلقت الحكومة اللبنانية اتصالاً من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، التي عبّرت عن تضامن بلادها الكامل مع لبنان وأكدت على استعداد إيطاليا للمساهمة في جهود الإغاثة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

كما أجرى ميقاتي اتصالاً مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي أكد على تضامن قطر مع لبنان واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار العدوان.

أيضًا، تحدث ميقاتي مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي جدد دعم الأردن للبنان، ناقلاً توجيهات الملك عبدالله الثاني بتقديم كافة المساعدات الممكنة لدعم لبنان والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

جميع هذه الاتصالات تؤكد على أهمية التضامن العربي والدولي مع لبنان في ظل الأزمات المتتالية التي يواجهها.