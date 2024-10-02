بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ومحاولة التسلل إلى الجنوب .. ما مصير الجبهة وما السيناريواهات المرتقبة؟

بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تتواصل بشكل مكثف مع تل أبيب بشأن الرد على إيران والذي قد يشمل ضربة عسكرية

بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تتواصل بشكل مكثف مع تل أبيب بشأن الرد على إيران والذي قد يشمل ضربة عسكرية