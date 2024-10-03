حركة امل تنعى شهيدين | للتفاصيل

أصدرت حركة أمل البيان التالي:





بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}-

صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة



الشـهيد المجاهد أسعد عبد اللطيف رسلان (أبو رضا)

مواليد كونين 1977





إستـشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب



إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.



وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}-صَدَقَ الله العَليّ العَظِيمبمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنةالشـهيد المجاهد أسعد عبد اللطيف رسلان (أبو رضا)مواليد كونين 1977إستـشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوبإن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه

كما أصدرت بيان آخر جاء فيه: